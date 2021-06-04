За його словами, Протасевич не сказав нічого, що відповідало б дійсності, а інтерв'ю краще було б назвати допитом.

Інтерв'ю екс-головреда Nexta Романа Протасевича білоруському держканалу - це "результат нестерпних тортур".

Про це заявив Forbes засновник Telegram-каналу Степан Путило. Він зазначив, що Протасевич не озвучив жодного факту, що б відповідав дійсності.

Читайте такожСьогодні вночі Євросоюз припинить авіасполучення з Білоруссю - ReutersЗаяви колишнього головреда Nexta - "результат нестерпних тортур, пов'язаних з особистими переживаннями й грамотно навіюваними Роману переконаннями про тотальну зраду з боку його колишнього оточення", наголосив Путило.

Крім того, Путило переконаний, що Протасевич зазнавав і медикаментозної обробки "для підвищення його балакучості й розвитку бурхливої фантазії на підставі одного разу почутих десь чуток".

За його словами, про це може свідчити нервовий зрив Романа в кінці бесіди-допиту.

Травми на руках Протасевича

На уривку відео, яке опублікували в Telegram ONT NEWS 3 червня, на долонях Протасевича видно травми. Вони стали помітні, коли Протасевич розплакався і закрив обличчя руками.

"Інтерв'ю" Протасевича білоруському каналу ОНТ

Затриманий у Мінську білоруський опозиціонер Протасевич у так званому "інтерв'ю" для провладного білоруського каналу, яке вийшло 3 червня, "зізнався" в приписуваних йому злочинах і "повазі" до Лукашенка. Крім того, він розповів про фінансування білоруських опозиціонерів, а також своє перебування на Донбасі.

Посадка літака Ryanair в Мінську і затримання Протасевича

23 травня літак Ryanair "Афіни-Вільнюс" розвернувся над територією Білорусі й екстрено приземлився в Мінську після повідомлення про мінування, яке нібито отримала адміністрація Мінського аеропорту і передала екіпажу.

Читайте такожЄС запровадить санкції проти "Белавіа" та білоруських чиновників - ЗМІОднак у підсумку влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який летів на цьому літаку і розшукувався в Білорусі. Подія викликала реакцію світової спільноти, з'явилася інформацію про те, що рейс посадили під тиском влади.

Україна повністю припинила авіасполучення з Білоруссю з півночі 26 травня. Також українським авіакомпаніям і літакам заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. З 29 травня Кабінет Міністрів заборонив білоруським літакам використовувати повітряний простір України.

У Європейському Союзі почали роботу над новими обмежувальними заходами проти влади Білорусі.

Сам же Лукашенко заявив, що санкції проти Білорусі навряд чи поширюватимуться на транзит російського газу до країн Європейського Союзу, але захід, за його словами, намагається вдарити по бюджетоутворюючих підприємствах Білорусі.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

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Автор: Ольга Робейко