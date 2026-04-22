ЄС залежить від допомоги України так само, як Київ від підтримки блоку, - експрем'єр Фінляндії

Марін наголосила, що Євросоюз повинен врахувати досвід України у війні проти Росії.

Поки що не можна повністю виключати, що Росія готується до війни з Європою. Як заявила колишня прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін в інтерв'ю Euronews, Євросоюз залежить від допомоги України так само, як Україна залежить від підтримки блоку.

Євросоюз потребує допомоги від України

Вона зазначила, що країни ЄС повинні визнати, що їм потрібна Україна та уроки, які вона винесла з війни, розв'язаної проти неї Росією. За словами експрем'єр-міністра Фінляндії, якщо Євросоюз не врахує досвід України, збільшення витрат на оборону виявиться марною тратою грошей.

"Коли ми нарощуємо власний оборонний потенціал і, сподіваюся, досягаємо тієї мети в 5%, яку ми спільно поставили в НАТО, це також, а насправді навіть більшою мірою, залежить від того, де ми використовуємо ці гроші, не тільки від того, скільки грошей ми вкладаємо, але й від того, де ми їх використовуємо", – сказала Марін.

Якщо ж Євросоюз буде використовувати гроші неправильно, застосовуючи застарілі та традиційні моделі, які коштують величезних грошей, то всі ці кошти будуть витрачені даремно, підкреслила колишня прем'єр-міністр Фінляндії.

У виданні нагадали, що минулого літа члени НАТО підтвердили своє зобов'язання збільшити витрати на оборону до 5% свого ВВП до 2035 року. ЄС також збільшує інвестиції, зокрема через програму "Заходи безпеки для Європи" (SAFE) – кредитний інструмент на суму 150 млрд євро, призначений для стимулювання оборонного виробництва та промислового потенціалу.

Марін привітала ці кроки, але зазначила, що таке збільшення витрат вимагатиме практичного досвіду, який, на її думку, може надати лише Україна.

"Україна має найбільшу, найбільш функціональну та сучасну армію з досвідом ведення сучасної війни, і без України ми вразливі", – сказала колишня прем’єр-міністр Фінляндії.

Росія може готуватися до нападу на Європу

За словами Марін, така підвищена готовність необхідна, оскільки вона не може виключити можливість того, що Росія готується до війни з Європою.

"Ми, як Європа, перебуваємо в небезпеці, тому що Росія, прямо зараз, готується. Вона модернізує свою армію і готується до набагато масштабніших бойових дій", - підкреслила колишня прем'єр-міністр Фінляндії.

Крім того, Марін заявила, що зміни у веденні війни, зокрема використання дронів, кіберзагроз та штучного інтелекту для картографування критично важливої інфраструктури, підкреслили актуальність отримання технічної підтримки від України.

"Нам потрібні їхні (українців - УНІАН) можливості, коли йдеться, наприклад, про створення дронів, інновації та трансформацію військового потенціалу", - зазначила Марін.

Колишня прем'єр-міністр Фінляндії зазначила, що на її країну чиниться дуже сильний тиск, тому що вона знаходиться поруч із Росією, але й інші європейські країни не в безпеці.

"Дрони можна запустити де завгодно. За допомогою штучного інтелекту можна скласти карту критично важливої інфраструктури з такою швидкістю, що ви навіть не встигнете це усвідомити. Тому потрібно бути готовими і в інших країнах і не обманювати себе, думаючи, що ви в безпеці", - підкреслила Марін.

Росія загрожує Фінляндії та країнам Балтії

Раніше секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу попередив Фінляндію та країни Балтії, що Москва захищатиметься у зв'язку з атаками українських дронів. За його словами, Фінляндія та країни Балтії можуть навмисно надавати свій повітряний простір для прольоту українських безпілотників.

Крім того, помічник російського диктатора і голова Морської колегії Микола Патрушев також звинувачував країни Балтії та Фінляндію в тому, що вони причетні до атак українських дронів на об'єкти на території РФ. Він заявляв, що це нібито "означає пряму участь держав-членів НАТО в атаках на російську територію та інфраструктуру".

