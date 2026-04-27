Росія хоче повернути все, що мала в СРСР: адмірал НАТО пояснив, звідки чекати загрози

Росія залишається загрозою номер один для НАТО.

Росія прагне повернути всі території, що були в СРСР, тож загроза вторгнення існує не лише для країн Балтії. Про це сказав адмірал НАТО Джузеппе Каво Драгоне в інтерв’ю РБК-Україна.

Він наголосив, що Росія і надалі нарощуватиме свою військову міць, і залишається загрозою номер один для НАТО.

Відповідаючи на питання, чи існують короткострокові або середньострокові безпосередні загрози з боку Росії для європейських країн та чи можливе пряме вторгнення за сценарієм України у 2022 році, Драгоне сказав, що гібридні та нетрадиційні загрози вже мають місце і триватимуть надалі.

"Можна очікувати, що Росія прагнутиме повернути те, чим вона володіла раніше, я маю на увазі період до розпаду СРСР. Тож я надаю вам самим зрозуміти, хто може стати ціллю", - сказав адмірал.

На уточнення, чи йде мова про країни Балтії, Драгоне сказав, що це можуть бути "не тільки вони".

"Але ми націлені на самооборону, стримування і захист на 360 градусів. Ми присутні в Арктиці, на Сході й уважно спостерігаємо за ситуацією на Півдні", - наголосив він.

Водночас він прокоментував заяви від самих балтійських країн про те, що вони наразі не бачать безпосередньої загрози від Росії.

"Я думаю, саме вони краще за всіх відчувають ситуацію. Тому я їм довіряю. Це ті люди, які безпосередньо відстежують розвиток обстановки. Вони перебувають на лінії фронту. Ніхто не може дати нам більш точну пораду та інформацію, ніж вони", - сказав Драгоне.

Чи піде Росія війною на Європу

Раніше оглядач Washington Post Девід Ігнатіус прогнозував, що Володимир Путін може вирішити, що саме цієї весни буде ідеальний момент для початку війни проти Європи. Поки що європейські країни ще не повністю переозброїлися, а Україна ще не розробила зброю, здатну вражати цілі ще глибше в Росії.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також попередив, що Росія може напасти на країну НАТО в короткостроковій перспективі. За його словами, це "питання місяців, а не років".

Водночас прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков зробив досить несподівану заяву про відносини Росії та Європи, наголосивши, що Росія - це "невід'ємна частина" Європи і не може бути для неї головною загрозою.

