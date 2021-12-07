Росії ніхто не давав гарантій відносного того, що НАТО не буде розширювати свою інфраструктуру в Європі.

Росії ніхто не обіцяв, що розширення НАТО не буде, і зараз давати формальних гарантій їй не будуть.

Про це сказав американський політолог Аріель Коен на телеканалі "Україна 24", відповідаючи на питання, чи може Захід пообіцяти Кремлю, що розширення НАТО на сході Європи не буде.

"Формальних гарантій не буде, тому що формально гарантія може бути тільки як міжнародна угода, міжнародний договір, ратифікований Сенатом. У Сенаті його не ратифікують", - сказав Коен.

Експерт наголосив, що Росії спочатку ніхто не давав гарантій відносного того, що НАТО не буде розширювати свою інфраструктуру в Європі.

"Ніхто не обіцяв не розширювати НАТО. Це брехня. Я розмовляв з кожною людиною, яка була в цю справу залучена, особисто розмовляв. Ніхто, жодна людина мені не сказала - "ми їм це обіцяли". Крім того, вони хіба діти? Вони не знають, що такі обіцянки робляться саме у вигляді міжнародного договору, якого ніколи не було? Вони самі не надали чернетку для переговорів за таким договором, не зробили цього. Цього не було. І хто зараз цей договір буде ратифікувати? Ніхто", - сказав Коен.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня, президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що хоче отримати від Заходу гарантії невступу України в Організацію Північноатлантичного договору (НАТО).

У відповідь генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія не має права вето і сфери впливу, аби контролювати рішення України про бажання приєднатися до Альянсу. Він підкреслив, що лише Україна і 30 країн-членів вирішуватимуть, коли Україна приєднається до Альянсу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що заклики Путіна про отримання гарантій про невступ України в НАТО є неправомірними. За словами Кулеби, Москва не може перешкодити зближенню України з Альянсом і не має жодного права голосу у відповідних дискусіях.

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Натомість міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Столтенберг грає з вогнем, коли говорить, що треті країни не мають права голосу в питанні розширення НАТО. Лавров вважає, що декларація Бухарестського саміту НАТО 2008 року про те, що Україна і Грузія стануть членами Альянсу, це "міна в основу конструкції європейської безпеки".

Шлях України до НАТО

У комюніке за підсумками попереднього саміту Альянсу у Брюсселі 14 червня 2021 року наголошувалося, що Україна стане членом НАТО за допомогою реалізації Плану дій щодо членства.

Президент США Джо Байден заявляв, що окупація Росією частини українських територій не впливає на вступ до НАТО, але Україна повинна очиститися від корупції. Він наголошував, що Україна повинна відповідати певним критеріям, аби отримати ПДЧ.

Дмитро Кулеба закликав країни НАТО у 2022 році надати Україні ПДЧ.

Країни НАТО на саміті у Мадриді у 2022 році підтвердять рішення про майбутнє членство України.

Курс на НАТО в законодавстві України

21 лютого 2019 року набули чинності зміни до Конституції, які закріплюють прагнення України стати членом Європейського Союзу і НАТО. У Конституції закріплюється "європейська ідентичність українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України".

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У вересні 2020 року президент Володимир Зеленський затвердив Стратегію національної безпеки України. Вона ґрунтується на трьох основних засадах державної політики у сфері нацбезпеки. Зокрема, передбачається розвиток стратегічних відносин із ключовими іноземними партнерами, насамперед з Європейським Союзом і НАТО та їхніми державами-членами.

У липні 2021 року Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 4 червня "Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору".

26 серпня Зеленський затвердив стратегію зовнішньополітичної діяльності держави. У стратегії визначена необхідність набуття повноправного членства України в Європейському Союзі (ЄС) та в Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

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Автор: Олександр Топчій