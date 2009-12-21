Відбудеться вечір до 90-річчя від дня народження Миколи Лукаша

21 грудня 2009 року в Києві в приміщенні Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка відбудеться літературно-мистецький вечір, присвячений 90-річчю від дня народження видатного діяча української культури, перекладача і лексикографа Миколи Лукаша. Початок заходу о 19 годині.

Микола Олексійович Лукаш (19 грудня 1919 – 29 серпня 1988) – видатний український перекладач, мовознавець і поліглот.

У мистецькому заході планують взяти участь – народний артист України Богдан Ступка, народний артист України Святослав Максимчук, артистка Галина Стефанова, які читатимуть твори у перекладі Миколи Лукаша. Вокальні твори виконуватимуть сестри Тельнюк. Національний ансамбль солістів «Київська камерата» виконуватиме музичні твори українських та зарубіжних композиторів-класиків. На сцені театру виступатимуть поети, представники громадськості, творчих спілок. Головний режисер творчого вечору – заслужений діяч мистецтв України Дмитро Черепюк.

У рамках заходу відбудеться вручення премії «Arts Translations», яка заснована журналом іноземної літератури «Всесвіт» понад 15 років назад. У 2009 році премія присуджується Роману Лубківському та Надії Кирносовій.

Також до уваги гостей, які завітають на літературно-мистецький вечір, присвячений діяльності та життю Миколи Лукаша представлять документальну виставку «Моцарт українського перекладу», яку організовано Державним комітетом архівів України. Відкриття о 18.30.