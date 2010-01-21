Гібсон зніме фільм про вікінгів

Після зйомок фільму про мексиканську в`язницю актор і режисер Мел Гібсон вирішив здійснити свою дитячу мрію – зняти видовищний епос про криваві набіги вікінгів на Англію IX століття. Причому герої знову заговорять уже вимерлими мовами, старонорвежською і стародавньою англійською.

За деякими даними, зйомки стартують восени 2010, і Гібсон уже знайшов актора на головну роль – ще одного шанувальника скандинавської культури Леонардо ді Капріо.

"Перша думка про те, щоб стати кінематографістом і зняти фільм, прийшла до мене в 16 років. Я хотів зробити кіно старонорвежською, яку я у той час вивчав, – зізнався Гібсон. – Так я будував свої романтичні "повітряні замки", але це була перша, глобальна, божевільна ідея, яка прийшла мені в голову".

Проте тільки тепер ідея почала набувати форми – режисер уже зібрав експертів з діалектів, щоб підтягти ще одну вимерлу мову. Нагадаємо, що в його картині "Пристрасті Христові" актори говорили арамійською і латинською, а в "Апокаліпсисі" їм довелося опанувати мову індійців Майя.

"Англійська, якою говоритимуть у фільмі, – це буде англійська, якою вже ніколи не заговорять. І старонорвежська буде саме такою, як у IX столітті, – пояснив він свій план. – Я хочу показати вам реальну людину того часу, я хочу вікінга, який вас налякає. Мені не потрібний вікінг, що говорить: "Я хочу померти з мечем у руці!". Не можу чути це. Я хочу побачити того, кого не бачив раніше, що говорить низьким горловим голосом старогерманською".

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