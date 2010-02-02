Українські Вечорниці вперше відвідали Швейцарію

Днями Олег Скрипка повернувся із зимової експедиції до Швейцарії, куди команда фестивалю спорядила співака відразу ж по закінченні зимового туру Етно-Диско та Різдвяної Країни Мрій. Презентація Українських Вечорниць – мандрівних народних свят, що вже кілька років поспіль подорожують світом, відбулась 26 січня у місті Женева.

Досить барвиста публіка зібралась того вечора в старовинній кав’ярні в центрі міста. Окрім українців, що складають не дуже численну, але вельми вишукану швейцарську діаспору, у гості до краян завітала женевська богема – музиканти, художники та журналісти, а також звичайні містяни, для яких Скрипка влаштував імпровізований сольний концерт.

Далі був сюрприз – замість традиційних зимових колядок і щедрівок слухачі несподівано почали вимагати... «Tombe La Neige». Виявилось, що на місцевих FM-станціях уже майже рік відомий шлягер крутиться саме у виконанні Олега Скрипки. За словами організаторів заходу, сьогодні в Швейцарії українська версія пісні значно популярніша від оригіналу франкомовного бельгійця Сальваторе Адамо.

«Дізнатись про власну присутність у місцевому ефірі було досить несподівано, – ділиться враженнями співак. – Хоча насправді тут немає нічого дивного – мешканці Швейцарії здавна виявляють особливу цікавість до східноєвропейської культури та зокрема до народних співів. Власник радіостанції радів, як дитина, отримавши від нас у подарунок компакт-диски із сучасною українською музикою».

Затим програма набула характеру неформального творчого вечора, більш традиційного для вечорниць – частуючись салом з огірочками, гості жваво спілкувались аж до сходу сонця. До речі, всі – виключно французькою мовою…