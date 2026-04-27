Аналітики погіршили прогноз цін на нафту і очікують на дефіцит, - Reuters

Світові запаси нафту у квітні можуть рекордно скоротитися.

Інвестиційна компанія Goldman Sachs підвищила прогноз цін на нафту на четвертий квартал 2026 року - до 90 доларів для нафти марки Brent і 83 доларів за барель для американської сировини WTI. Цьому сприяло зниження обсягів видобутку на Близькому Сході.

Агентство Reuters пише, що інвестори також очікують на дефіцит нафти у другому кварталі 2026 року.

"Економічні ризики більші, ніж це передбачає наш базовий сценарій щодо нафти, через чисті ризики зростання цін на нафту, надзвичайно високі ціни на нафтопродукти, ризики дефіциту продукції та безпрецедентний масштаб шоку", – пояснили аналітики GS.

Експерти також погіршили прогнозний час нормалізації експорту нафти з країн Перської затоки через Ормуз з середини травня до кінця червня. При цьому відновлення видобутку нафти у ключових нафтовидобувних країнах відбуватиметься повільніше, ніж очікувалося.

Аналітики додають, що зменшення видобутку нафти на Близькому Сході призведе до скорочення світових запасів нафти рекордними темпами – 11-12 млн барелів на добу у квітні.

Аналітики Goldman Sachs також очікують, що у другому кварталі дефіцит нафти сягне 9,6 мільйона барелів на добу проти профіциту в 1,8 мільйона барелів на добу у 2025 році. При цьому експерти прогнозують, що світовий попит на нафту впаде на 1,7 млн барелів на добу у 2-му кварталі та на 100 000 барелів на добу у 2026 році порівняно з попереднім роком через стрибок цін на нафтопродукти.

Зранку 23 квітня ціни на нафту зросли. Котирування підштовхувало вгору затягування перемовин між Іраном та США про завершення війни на Близькому Сході. Аналітики ING в той день зазначали, що надії на вирішення конфлікту між США та Іраном згасають.

За даними видання Axios, після скасування запланованих на минулі вихідні перемовин, Іран представив США нову пропозицію щодо відновлення роботи Ормузької протоки та припинення війни. Пропонується продовжити припинення вогню на тривалий період, або домовитися про повне припинення війни. При цьому, згідно з пропозицією, перемовини стосовно іранської ядерної програми розпочнуться лише на пізнішому етапі, після відкриття протоки та зняття блокади.

Вас також можуть зацікавити новини: