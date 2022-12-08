Туреччина розраховує на знижку понад 25% і має намір обговорити умови завтра, 9 грудня.

На тлі введення нафтових санкцій проти РФ, Туреччина має намір домогтися знижки на поставку російського газу і планує, що знижка застосовуватиметься не лише до платежів за 2023 рік, а й до платежів, зроблених у 2022 році.

Як повідомляє Bloomberg, Туреччина розраховує на знижку більш ніж 25% і має намір обговорити умови завтра, 9 грудня.

Як йдеться в матеріалі, якщо сторони не зможуть домовитися про зниження цін, Анкара має намір домогтися відстрочки платежів за поставку російського газу до 2024 року.

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Навіщо Туреччині знижка на газ:

Знижка на газ допоможе чинному президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану уникнути підвищення цін на енергоносії напередодні президентських виборів, які відбудуться у 2023 році.

Крім того, знижка на газ могла б послабити тиск на турецьку ліру, яка з початку 2022 року впала на 37,8%, до 18,6 за долар.

Ситуація з газом:

31 Серпня "Газпром" призупинив поставки газу до Європи по "Північному потоку-1". 2 вересня було оголошено про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін.

26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північний потік". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову на 30%. Тоді віце-прем'єр Андрій Спину заявив, що поставки скорочують через технічні проблеми, і Кишинів проситиме про збільшення поставок.

1 листопада 2022 року "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

22 листопада "Газпром" заявив, що нібито фіксує осідання в Україні газу, який поставляється споживачам в Молдову і пригрозив скоротити обсяги поставок газу Кишиневу. "Оператор ГТС України" спростував звинувачення в крадіжці газу, який призначений Молдові.

28 листопада 2022 року "Газпром" передумав скорочувати транзит газу через Україну.

Станом на 1 грудня 2022 року "Газпром" скоротив експорт газу у країни ЄС майже у два рази.

Туреччина і нафтові санкції проти РФ:

З 1 грудня 2022 року Туреччина вимагає від вантажовідправників нафти страховку для проходу через Босфор і Дарданелли. Нові правила пов'язані з дотриманням санкцій ЄС і Великобританії проти РФ, хоча формально Туреччина до них не приєднувалася.

3 грудня Рада Європейського Союзу ухвалив рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

Стеля цін означає, що з 5 Грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія та Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

Станом на 6 грудня 2022 року біля берегів Туреччини утворилася пробка з нафтових танкерів. Туреччина закрила протоки для частини танкерів з російською нафтою.

7 грудня 2022 року в Мінфіні США заявили про те, що режим обмеження цін поширюється тільки на нафту російського походження і не вимагає додаткових перевірок суден, що проходять через турецькі територіальні води.

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