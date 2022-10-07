Українська система газових сховищ може запропонувати європейським партнерам до 15 млрд куб.м вільних потужностей.

Україна може стати одним з найбільших партнерів Євросоюзу в зберіганні газу, закачавши в сховища 15 млрд куб. м. європейського блакитного палива.

Про це повідомляє міністр енергетики Герман Галущенко в Facebook.

Він зазначив, що в цьому опалювальному сезоні Україну, як і всю Європу, очікує надзвичайно важкий період. Але саме взаємна підтримка і координація зусиль допоможуть встояти.

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Ключову роль у сталому проходженні зими відіграють запаси енергоносіїв. Дані європейських операторів свідчать, що зараз заповненість підземних газосховищ ЄС становить майже 90%.

Разом з тим українська система газових сховищ, одна з найбільших в Європі, може запропонувати європейським партнерам до 15 млрд куб.м вільних потужностей, зазначив міністр.

"Це більше ніж 10% від загального обсягу газосховищ Європи. І така можливість диверсифікації зберігання запасів цілком відповідає європейській програмі REPowerEU. Україна зараз може стати одним з кращих партнерів ЄС у зберіганні газу", - вважає Галущенко.

За його словами, ціни на зберігання природного газу, які пропонує Україна, залишаються у 2-4 рази нижчими, ніж пропонують сусідні країни. Крім того, навіть в умовах воєнного стану "Укртрансгаз" - оператор газосховищ України забезпечує стабільне функціонування митного складу, в тому числі та при здійсненні операцій з реекспорту природного газу.

Глава Міненерго повідомив, що відсутні будь-які обмеження щодо функціонування митного складу і не буде введено ніяких заходів щодо обмеження реекспорту в майбутньому.

"Таким чином, створені всі умови для забезпечення повноцінного надання нерезидентам послуг зі зберігання газу в режимі митного складу", - зазначив Галущенко.

Українські газові сховища:

Глава уряду Денис Шмигаль заявляв, що на початок опалювального сезону в сховищах буде накопичено 15 млрд куб.м газу. Також є домовленості з США про виділення 2 млрд куб.м газу.

Враховуючи суттєве падіння споживання газу через війну, такої кількості Україні має вистачити для проходження помірної зими, без довгих морозних днів.

Україна має унікальну систему газосховищ обсягом понад 30 млрд кубометрів поблизу кордону Європейського Союзу. Зараз вони заповнені менш ніж наполовину.

Ситуація з газом:

31 серпня "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявили, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і обладнання довелося відключити до усунення витоку.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін. 3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

На тлі зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

6 вересня президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

14 вересня 2022 року ЄС відповів на газовий шантаж Путіна.

26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північному потоці". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня стало відомо про те, що "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

1 жовтня 2022 року "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову.

4 жовтня 2022 Туреччина вирішила зробити "Газпрому" серйозне газова пропозиція.

5 жовтня "Газпром" офіційно визнав падіння попиту на газ.

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