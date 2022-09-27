Європа може імпортувати майже на 40% більше скрапленого газу ніж торік.

Цієї зими Європа може імпортувати майже на 40% більше скрапленого газу ніж торік, завдяки чому вдасться компенсувати поставки газу з Росії.

Про це свідчать дані Bloomberg.

У звіті Bloomberg зазначається, що регіон може протягом майбутньої зими імпортувати майже на 40% більше скрапленого газу, ніж торік, а також збільшити закупівлі наступного літа приблизно на 14%, щоб відновити втрачені запаси.

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Тому на тлі падіння попиту на газ через високі ціни на енергоносії цих поставок достатньо, щоб покрити повну зупинку потоків російських трубопроводів з 1 жовтня.

Зазначається, що для отримання додаткового палива європейським покупцям доведеться купувати на спотовому ринку на 90% більше СПГ, ніж вони забезпечили за довгостроковими контрактами, що ще більше посилить конкуренцію з Азією. Це підтримає світові ціни на газ, які різко зросли після того, як Європа намагалася зменшити свою залежність від Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну наприкінці лютого.

Ситуація з газом:

31 серпня "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявили, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і обладнання довелося відключити до усунення витоку.

Своєю чергою Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявила, що такий витік не мав зупиняти роботу трубопроводу.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повній зупинці прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін. 3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

На тлі зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

6 вересня президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

14 вересня 2022 року ЄС відповів на газовий шантаж Путіна.

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