Названо 20 найкращих ігор першої половини 2024 року: половина з них – інді

Агрегатор рецензій Metacritic підбив проміжні підсумки першої половини 2024 року. Рейтинг ґрунтується на думці ігрових критиків, які залишали на порталі повноцінні рецензії.
Декілька застережень від Metacritic:
До списку не потрапили ігри, у яких менш ніж сім оцінок від рецензентів.
У список не стали додавати збірники, порти недавніх релізів і мобільні тайтли. Цей пункт не стосується ремейків і ремастерів, які значно відрізняються від оригіналів.
Укладачі топа не враховували розширення і DLC, у зв'язку з чим Elden Ring: Shadow of the Erdtree з рейтингом 95 балів не опинився в списку.
20 найкращих ігор першої половини 2024 року:
- 1. Final Fantasy VII Rebirth - 92 зі 100
- 2. Animal Well - 91
- 3. Balatro - 90
- 4. Tekken 8 - 90
- 5. Like a Dragon: Infinite Wealth - 89
- 6. Lorelei and the Laser Eyes - 88
- 7. Paper Mario: The Thousand-Year Door - 88
- 8. Persona 3 Reload - 87
- 9. Riven - 87
- 10. Shin Megami Tensei V: Vengeance - 87
- 11. qomp2 - 87
- 12. Minishoot' Adventures - 87
- 13. Mullet MadJack - 86
- 14. Unicorn Overlord - 86
- 15. Prince of Persia: The Lost Crown - 86
- 16. Сини лісу - 86
- 17. Dragon's Dogma 2 - 86
- 18. 1000xRESIST - 85
- 19. Solium Infernum - 85
- 20. Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island - 84
Як видно, поки що тільки у чотирьох ігор оцінка вище 90 балів зі 100. А лідером стала Final Fantasy VII Rebirth, реліз якої відбувся 29 лютого. Журналісти хвалять історію, опрацьованих персонажів, поліпшену бойову систему і саундтрек. В оглядах на игру практично немає серйозних мінусів.
При цьому, поза рейтингом залишилися такі популярні релізи 2024 року, як Senua's Saga: Hellblade II, Stellar Blade і Helldivers 2 – їх усі оцінили нижче 83 балів.
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