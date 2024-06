Названо 20 найкращих ігор першої половини 2024 року: половина з них – інді

До першої п'ятірки увійшли Final Fantasy VII Rebirth, Animal Well, Balatro, Tekken 8 і Like a Dragon: Infinite Wealth.

Агрегатор рецензій Metacritic підбив проміжні підсумки першої половини 2024 року. Рейтинг ґрунтується на думці ігрових критиків, які залишали на порталі повноцінні рецензії.

Декілька застережень від Metacritic:

До списку не потрапили ігри, у яких менш ніж сім оцінок від рецензентів.

У список не стали додавати збірники, порти недавніх релізів і мобільні тайтли. Цей пункт не стосується ремейків і ремастерів, які значно відрізняються від оригіналів.

Укладачі топа не враховували розширення і DLC, у зв'язку з чим Elden Ring: Shadow of the Erdtree з рейтингом 95 балів не опинився в списку.

20 найкращих ігор першої половини 2024 року:

1. Final Fantasy VII Rebirth - 92 зі 100

2. Animal Well - 91

3. Balatro - 90

4. Tekken 8 - 90

5. Like a Dragon: Infinite Wealth - 89

6. Lorelei and the Laser Eyes - 88

7. Paper Mario: The Thousand-Year Door - 88

8. Persona 3 Reload - 87

9. Riven - 87

10. Shin Megami Tensei V: Vengeance - 87

11. qomp2 - 87

12. Minishoot' Adventures - 87

13. Mullet MadJack - 86

14. Unicorn Overlord - 86

15. Prince of Persia: The Lost Crown - 86

16. Сини лісу - 86

17. Dragon's Dogma 2 - 86

18. 1000xRESIST - 85

19. Solium Infernum - 85

20. Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island - 84

Як видно, поки що тільки у чотирьох ігор оцінка вище 90 балів зі 100. А лідером стала Final Fantasy VII Rebirth, реліз якої відбувся 29 лютого. Журналісти хвалять історію, опрацьованих персонажів, поліпшену бойову систему і саундтрек. В оглядах на игру практично немає серйозних мінусів.

При цьому, поза рейтингом залишилися такі популярні релізи 2024 року, як Senua's Saga: Hellblade II, Stellar Blade і Helldivers 2 – їх усі оцінили нижче 83 балів.

У другому півріччі 2024 року мають вийти STALKER 2, Indiana Jones and the Great Circle, Metaphor: ReFantazio, нова Life is Strange і ще багато чого цікавого. УНІАН розповідав про 8 гаряче очікуваних ігор 2024 року, які отримають українську локалізацію

А тим часом у Steam зараз проходить масштабний літній розпродаж, на якому можна купити зі знижкою багато новинок, зокрема ті, що вийшли 2024 року.

