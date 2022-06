Ймовірно, демонстрація пройде в рамках чергового випуску State of Play.

Інсайдер The Snitch натякнув, коли відбудеться наступний показ God of War Ragnarök. Виявляється, Sony і Santa Monica Studio проведуть демонстрацію гри вже 30 червня. Саме в цей день може відбутися наступний випуск State of Play.

The Snitch можна довіряти, адже він вже зарекомендував себе, як обізнаний інформатор. Раніше інсайдер правильно передбачив всі ігри, показані на минулому State of Play, розкрив назву нового проекту Хідео Кодзіми і повідомив про анонс ремейка The Last of Us.

Цього разу The Snitch опублікував на своєму акаунті в Twitter GIF-файл з Кратосом і числом "11110". Користувачі зрозуміли, що це двійковий код, який означає 30.

Два тижні тому репортер Bloomberg Джейсон Шрайер повідомив про плани Santa Monica Studio розкрити дату релізу God of War до кінця червня. А інсайдер Том Хендерсон розповідав про проведення нового State of Play в поточному місяці.

Якщо скласти всю інформацію разом, то виходить, що демонстрація God of War Ragnarök відбудеться 30 червня в рамках нового випуску цифрового шоу Sony. Користувачам також оголосять дату релізу гри. За словами все того ж Шрайера, вихід проекту запланований на листопад 2022 року.

Коротко про God of War Ragnarök

Це продовження God of War 2018 року — м'якого перезапуску серії в антуражі скандинавської міфології.

За сюжетом сиквела головний герой Кратос і його син Атрей повинні запобігти Рагнароку — загибелі богів і всього сущого.

Центральними ворогами в God of War Ragnarök будуть Фрейя і Тор, а Тюр, судячи з усього, стане союзником протагоніста.

У продовженні серії з'являться нові противники, вміння і локації, наприклад, світ Свартальфахейм.

