У ретро-шутера точно не буде проблем з оптимізацією.

2023 рік вже встиг відзначитися безліччю провальних в технічному плані релізів. Відразу можна згадати Forspoken, Star War Jedi: Survivor, The Last of Us Part I і Redfall, хоча у останньої проблеми не тільки з оптимізацією. А ось шутер Warhammer 40,000: Boltgun не потрапить в цей список, адже гра володіє ретро-графікою і запуститься навіть на дуже слабких комп'ютерах.

Це підтвердили нещодавно опубліковані системні вимоги. З мінімальними налаштуваннями Boltgun буде комфортно проходити на ПК з GTX 560 і Intel Core i3-2120. А в рекомендованих вказані GTX 780 Тi і Intel Core i5-8400 — теж далеко не передове залізо.

Мінімальні вимоги (1080р, низькі налаштування, 30 кадрів/сек)

ОС: Windows 10 (64 біт);

процесор: AMD Phenom II X4 965 або Intel Core i3-2120;

оперативна пам'ять: 8 Гбайт;

відеокарта: AMD Radeon HD 7770 або NVIDIA GeForce GTX 560;

відеопам'ять: 1 Гбайт;

DirectX: версії 11;

місце на диску: 5 Гбайт.

Рекомендовані вимоги (1080р, максимальні налаштування, 60 кадрів/сек)

ОС: Windows 10 (64 біт);

процесор: AMD Ryzen 5 1500X або Intel Core i5-8400

оперативна пам'ять: 8 Гбайт;

відеокарта: AMD Radeon RX 580 або NVIDIA GeForce GTX 780 Ti;

відеопам'ять: 3 Гбайт;

DirectX: версії 11;

місце на диску: 5 Гбайт.

Новий трейлер Warhammer 40,000: Boltgun

Приблизно в один час з системними вимогами студія Auroch Digital і видавництво Focus Entertainment опублікували ролик з геймплеєм. У ньому показали боротьбу головного героя проти орд Хаосу, застосування різної зброї і кілька видів ворогів.

Під кінець трейлера протагоніст сказав наступну фразу: "Я закінчу справу, розпочату капітаном Тітом". Йдеться про головного героя Warhammer 40,000: Space Marine. А ще події двох проєктів розгортаються на території планети-кузні Гайя, тому можна припустити, що в сюжеті Вoltgun прописаний зв'язок між іграми.

