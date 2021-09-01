На думку кандидата медичних наук, за останні два роки у людей в рази частіше стала виникати проблема із зачаттям дітей.

Лікар з Дніпра розповіла про вплив коронавірусу на репродуктивну функцію. На думку Вікторії Івах, яка є кандидатом медичних наук і акушер-гінекологом, зараз чоловіче безпліддя зустрічається частіше, ніж раніше.

Своєю думкою вона поділилася в програмі "9 каналу", яка була розміщена на YouTube.

Вікторія Івах допомагає парам вирішити їхні проблеми із зачаттям дітей. Лікар радить перевірятися на безпліддя не тільки жінкам, але і чоловікам. Крім цього, акушер-гінеколог розповіла, чи вплинула пандемія на репродуктивні функції українців.

"Чоловічий фактор безпліддя, це зараз просто ось у нас бич. За останні два роки, після коронавірусу", - вказала Івах, яка завідує відділом репродуктивних технологій в одній з клінік Дніпра.

Лікар зазначила, що доказів впливу коронавірусу на здатність людей заводити дітей ще немає. Однак вона вважає, що хвороба все-таки відбивається на репродуктивній функції. До такого висновку Івах прийшла після того, як в її клініки проводилися "свої" дослідження.

"За тими дослідженнями, що проводять наші ембріологи, ми бачимо, наскільки погіршилися показники спермограми. Я навіть спочатку була дуже здивована і думала, що є неполадки з діагностикою", - стверджує лікар.

За її словами, чоловічий фактор безпліддя виріс просто в рази. Крім цього, Івах вважає, що коронавірус впливає і на жінок.

"Мені здається, що вірус пошкоджує репродуктивні клітини", - заявила вона.

Читайте такожІнфекціоніст назвала дві головні цілі вакцинації від коронавірусуВтім, лікар не надала підтверджень своєї інформації. Дослідження, про які говорила Івах, можуть виявитися неправдивими або ж неточними.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що лікар сказала, що краще захищає від коронавірусу: вакцина або природний імунітет.

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Автор: Поліна Кузенко