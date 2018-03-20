В Одеській області без опалення залишилися понад 2 тисячі жителів

Через відсутність ліміту газу залишилось без газопостачання 8 дахових котелень, що забезпечують теплопостачанням 8 багатоповерхових будинків.

В Одеській області у с. Крижанівка без опалення залишилися понад 2 тисячі жителів.

Про це повідомляє ДСНС. Зазначається, що через відсутність ліміту газу залишилось без газопостачання 8 дахових котелень, що забезпечують теплопостачанням 8 багатоповерхових будинків (близько 2 тис. 120 абонентів, всього в ЖК «Суворовський» проживає 6 тис. 500 чол.).

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"Станом на 7 годину 20 березня газопостачання не відновлено, проводяться роботи по оформленню документів для отримання ліміту газу. Температура повітря 3 градуси морозу. Ситуація перебуває на контролі ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Раніше у центрі Харкова внаслідок аварії на тепломережі без опалення залишилися майже 100 об'єктів.