В Одеській області нацгвардійці затримали гвалтівника

14:40, 31 березня 2018
Інциденти
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фото УНІАН

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Як повідомили УНІАН у військовій частині 3012 Нацгвардії, військовослужбовці НГУ спільно з поліцією отримали виклик по спецлінії «102» про скоєння тяжкого злочину. «До правоохоронців звернулася місцева жителька, яка повідомила, що її сестру згвалтували, і назвала ім'я насильника. За її словами, родичка відправилася гуляти з чоловіком, під час прогулянки він завів дівчину до себе додому і вчинив злочинні діяння», - йдеться у повідомленні.

Завдяки оперативному реагуванню нацгвардійців зловмисника затримали. На місце події викликано слідчо-оперативну групу. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Як уточнили УНІАН у поліції, підозрюваного у згвалтуванні затримано відповідно до ст. 208 КПК України.

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Теги: #Одещина#Нацгвардія#затримання ґвалтівника