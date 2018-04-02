У Запоріжжі сталась пожежа в одному з ТЦ (відео)

Серед основних версій – необережне поводження з вогнем або навмисний підпал.

Пожежа у супермаркеті Запоріжжя. Там вночі горів торгівельний центр однієї із мереж. Займання сталося близько 2-ї ночі. На той час супермаркет вже не працював, на території комплексу були лише охоронці.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Спалахнуло на господарській території, де зберігались дерев'яні піддони. Досить швидко вогонь поширився на лічильник та газову трубу.

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Пожежу гасили пів сотні рятувальників. Вогнеборцям удалося недопустити поширення вогню на торговельну залу.

Внаслідок пожежі обгоріла обшивка та зовнішня стіна супермаркету.

Зараз на місці працюють оперативники разом із представниками служби безпеки торговельної мережі. Причини займання встановлюються. Серед основних версій – необережне поводження з вогнем або навмисний підпал.