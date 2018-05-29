В центрі Одеси невідомі розгромили три гральні заклади

Нападники у масках пошкодили обладнання закладів, використовуючи піротехнічні засоби.

У центрі Одеси невідомі зловмисники розгромили три заклади розповсюдження лотерей «Лотомаркет».

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, ввечері 28 травня до Приморського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що група невідомих у балаклавах зайшла до приміщення «Лотомаркету» і пошкодила обладнання закладу.

«Вже за деякий час правоохоронці отримали повідомлення про вчинення ще кількох аналогічних правопорушень. Також встановлено, що зловмисники використовували піротехнічні засоби», - розповіли в головному управлінні.

На даний час за всіма трьома адресами працівники Портофранковського відділення поліції встановлюють обставини події та особи правопорушників, вживаються заходи щодо опитування можливих свідків подій.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як уточнили УНІАН у головному управлінні, один із розгромлених закладів розташований на перетині вулиць Преображенської та Успенської.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня в Суворовському районі Одеси невідомі розгромили три офіси «Лотомаркету». Зокрема, до поліції надійшло повідомлення про те, що відразу за двома адресами група невідомих осіб у балаклавах битами розбили обладнання і закидали димовими шашками приміщення. За кілька хвилин аналогічне повідомлення надійшло з іншого грального закладу.

У листопаді минулого року повідомлялось про погром кіосків "Лото Маркет" і "Спортлото" у Києві.