На Львівщині врятували корову, яка потрапила в пастку

02:19, 07 липня 2018
Інциденти
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Ілюстрація / REUTERS

Самотужки вибратися вона не змогла, бо загрузла в багнюці. У канаві тварина простояла десять годин, йдеться в сюжеті ТСН.

Її ревіння почули селяни та спершу самостійно намагалися витягнути її, але марно. Врешті викликали рятувальників, а ті дістали знесилену тварину за допомогою мотузки.

Нагадаємо, минулого року у Чуднівському районі Житомирщини рятувальники спільно з місцевими жителями дістали корову з колодязя.

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Теги: #Львівщина#корова