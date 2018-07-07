На Львівщині врятували корову, яка потрапила в пастку

Рятувальники дістали знесилену тварину за допомогою мотузки.

На Львівщині корова під час випасання впала у глибоку канаву. Тварина йшла попити води, натомість скотилася у рівчак.

Самотужки вибратися вона не змогла, бо загрузла в багнюці. У канаві тварина простояла десять годин, йдеться в сюжеті ТСН.

Її ревіння почули селяни та спершу самостійно намагалися витягнути її, але марно. Врешті викликали рятувальників, а ті дістали знесилену тварину за допомогою мотузки.

Нагадаємо, минулого року у Чуднівському районі Житомирщини рятувальники спільно з місцевими жителями дістали корову з колодязя.