На Львівщині врятували корову, яка потрапила в пастку
02:19, 07 липня 2018Інциденти
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Рятувальники дістали знесилену тварину за допомогою мотузки.
Ілюстрація / REUTERS
На Львівщині корова під час випасання впала у глибоку канаву. Тварина йшла попити води, натомість скотилася у рівчак.
Самотужки вибратися вона не змогла, бо загрузла в багнюці. У канаві тварина простояла десять годин, йдеться в сюжеті ТСН.
Її ревіння почули селяни та спершу самостійно намагалися витягнути її, але марно. Врешті викликали рятувальників, а ті дістали знесилену тварину за допомогою мотузки.
Нагадаємо, минулого року у Чуднівському районі Житомирщини рятувальники спільно з місцевими жителями дістали корову з колодязя.
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