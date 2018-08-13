Кривавий напад на ломбард у Києві: з'явилося відео, зняте очевидцем
08:59, 13 серпня 2018Інциденти
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У столиці введено спеціальні оперативні плани для розшуку й затримання зловмисників.
Відео надіслав очевидець інциденту / Скріншот
Відео, на якому зафіксовано сам момент пограбування ломбарду, показав очевидець подій.
Чоловік за кадром каже, що чує постріли, передає 112 Україна. Після цього він зафіксував, як грабіжники в масках і зі зброєю та з великою сумкою біжать по вулиці з ломбарду.
Як повідомлялося, в неділю ввечері, 12 серпня, в Києві на вулиці Щербаківського невідомі пограбували магазин-ломбард, під час цього вони вбили охоронця. Злочинці забрали ювелірні прикраси і зникли на темно-синьому Peugeot.
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