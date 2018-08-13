Кривавий напад на ломбард у Києві: з'явилося відео, зняте очевидцем

У столиці введено спеціальні оперативні плани для розшуку й затримання зловмисників.

Відео, на якому зафіксовано сам момент пограбування ломбарду, показав очевидець подій.

Чоловік за кадром каже, що чує постріли, передає 112 Україна. Після цього він зафіксував, як грабіжники в масках і зі зброєю та з великою сумкою біжать по вулиці з ломбарду.

Як повідомлялося, в неділю ввечері, 12 серпня, в Києві на вулиці Щербаківського невідомі пограбували магазин-ломбард, під час цього вони вбили охоронця. Злочинці забрали ювелірні прикраси і зникли на темно-синьому Peugeot.