"Збройного барона", який продавав в Україні європейські пістолети та кулемети, взяли під варту

У зловмисника виявили дванадцять пістолетів «Glock», два пістолети «Walther», один пістолет «Heckler&Koch» та гроші. Задокументовано факти продажу ним зброї та спроби її нелегального ввезеня з ЄС до України.

Суд взяв під варту уродженця Миколаєва, що незаконно ввозив з Польщі в Україну вогнепальну зброю походженням з країн Європейського Союзу.

Як повідомляє прес-центр Служби безпеки України, СБУ спільно з польськими колегами блокувала контрабанду зброї до України.

"Правоохоронці встановили, що уродженець Миколаєва, який тривалий час проживає в Польщі, налагодив канал незаконного ввезення засобів ураження до України", - йдеться в повідомленні.

"Придбану на території Європейського Союзу вогнепальну зброю чоловік ввозив до нашої країни у розібраному вигляді, приховуючи частини механізму у салоні власного автомобіля. Реалізовував засоби ураження ділок через інтернет. Ціна кожної одиниці нелегальної зброї становила в середньому 1,5 тис. доларів", - наголосили в СБУ.

Зокрема, співробітники спецслужби задокументували кілька фактів збуту зловмисником пістолетів «Glock-17» 4-ї модифікації, «СZ 75 TS» та кулемета «CZUKvz.59».

Читайте такожАвтомат, гвинтівка і пістолети: у будинку нападника на Харківську міськраду поліція виявила арсенал зброї

Інформацію щодо протиправної діяльності українця Служба безпеки передала своїм польським колегам, які в результаті обшуків за місцем проживання зловмисника виявили дванадцять пістолетів «Glock», два пістолети «Walther», один пістолет «Heckler&Koch», а також кошти у розмірі 6,4 тис. доларів.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених статтями 201 і 263 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі матеріали досудового розслідування з обвинувальним актом направлено до суду.

Як повідомляв УНІАН, раніше у гаражі мешканця Дніпра виявили склад зброї та боєприпасів.