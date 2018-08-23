"Збройного барона", який продавав в Україні європейські пістолети та кулемети, взяли під варту
Суд взяв під варту уродженця Миколаєва, що незаконно ввозив з Польщі в Україну вогнепальну зброю походженням з країн Європейського Союзу.
Як повідомляє прес-центр Служби безпеки України, СБУ спільно з польськими колегами блокувала контрабанду зброї до України.
"Правоохоронці встановили, що уродженець Миколаєва, який тривалий час проживає в Польщі, налагодив канал незаконного ввезення засобів ураження до України", - йдеться в повідомленні.
"Придбану на території Європейського Союзу вогнепальну зброю чоловік ввозив до нашої країни у розібраному вигляді, приховуючи частини механізму у салоні власного автомобіля. Реалізовував засоби ураження ділок через інтернет. Ціна кожної одиниці нелегальної зброї становила в середньому 1,5 тис. доларів", - наголосили в СБУ.
Зокрема, співробітники спецслужби задокументували кілька фактів збуту зловмисником пістолетів «Glock-17» 4-ї модифікації, «СZ 75 TS» та кулемета «CZUKvz.59».
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Інформацію щодо протиправної діяльності українця Служба безпеки передала своїм польським колегам, які в результаті обшуків за місцем проживання зловмисника виявили дванадцять пістолетів «Glock», два пістолети «Walther», один пістолет «Heckler&Koch», а також кошти у розмірі 6,4 тис. доларів.
Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених статтями 201 і 263 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Наразі матеріали досудового розслідування з обвинувальним актом направлено до суду.
Як повідомляв УНІАН, раніше у гаражі мешканця Дніпра виявили склад зброї та боєприпасів.