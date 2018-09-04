У Києві чоловіка виштовхнули з маршрутки - він вдарився головою і помер

Один з пасажирів штовхнув іншого, той втратив рівновагу випав із салону і вдарився головою об асфальт.

У Києві конфлікт у маршрутці призвів до загибелі людини.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, під час конфлікту в маршрутному автобусі, що рухався вулицею Велика Кільцева, підозрюваний штовхнув опонента, той втратив рівновагу, випав із салону і вдарився головою об асфальт. Потерпілий помер у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні. Поліцейські встановлюють особу померлого.

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Іншого учасника конфлікту затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 43-річний уродженець Житомирської області.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, у Києві мотоцикл на швидкості влетів у тролейбус.