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П'яний херсонець протаранив російський танкер (фото)

12:44, 18 вересня 2018
Інциденти
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Борт з міцного металу не був пошкоджений, а човен відкинуло на бетонний причал / "Новий день"

Про це повідомляє місцеве видання "Новий день".

За його інформацією, 38-річний херсонець, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, не помітив у темряві судно.

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Борт з міцного металу не був пошкоджений, а човен відкинуло на бетонний причал, і добряче пом'яло. Тим не менш, її 38-річний власник вижив, але з проломленою головою, рваною раною на потилиці, і численними синцями по всьому тілу. З місця аварії його перевезли в обласну клінічну лікарню.

В результаті інциденту власник човна отримав множинні травми. Він був госпіталізований.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові п'яний водій влаштував ДТП і здивував поліцію неадекватною поведінкою.

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Теги: #Росія#танкер