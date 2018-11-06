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У харківському метро затримали чоловіка з гранатометом у рюкзаку (фото)

16:48, 06 листопада 2018
Інциденти
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У харківському метро затримали чоловіка з гранатометом / фото hk.npu.gov.ua

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Як повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, у чоловіка вилучили ніж кустарного виробництва, електродетонатор без маркування, "РПГ-22", 10 запалів "УЗРГМ-2" до гранати "РГД-5",  2 гранати "РГД-5", 2 гранати "Ф-1", 2 запали до гранати "Ф-1".

"Працівники поліції виявили боєприпаси у 59-річного військовослужбовця на станції метро "Південний вокзал". Вилучене направлено на дослідження", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

У чоловіка також вилучили гранати з запалами та саморобний ніж / фото hk.npu.gov.ua

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада на Луганщині на території покинутого дитячого табору знайшли схованки зі зброєю.

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Теги: #Харків#боєприпаси#гранатомет