У харківському метро затримали чоловіка з гранатометом у рюкзаку (фото)

Працівники поліції виявили боєприпаси у 59-річного військовослужбовця із Запорізької області.

У харківському метро поліцейські затримали мешканця Запорізької області, який перевозив у рюкзаку гранатомет та боєприпаси.

Читайте такожНа Одещині у місцевого жителя виявили арсенал зброї та плантацію конопель (фото)

Як повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, у чоловіка вилучили ніж кустарного виробництва, електродетонатор без маркування, "РПГ-22", 10 запалів "УЗРГМ-2" до гранати "РГД-5", 2 гранати "РГД-5", 2 гранати "Ф-1", 2 запали до гранати "Ф-1".

"Працівники поліції виявили боєприпаси у 59-річного військовослужбовця на станції метро "Південний вокзал". Вилучене направлено на дослідження", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада на Луганщині на території покинутого дитячого табору знайшли схованки зі зброєю.