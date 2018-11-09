На Тернопільщині водій переїхав нетверезого чоловіка, який, ймовірно, впав і заснув посеред дороги (фото)

За словами свідків, потерпілого того дня бачили люди у стані сильного алкогольного сп'яніння. За попередніми даними, він міг йти дорогою, впасти та заснути. Дана ділянка дороги не освітлюється.

На Тернопільщині водій переїхав нетверезого чоловіка, який, ймовірно, впав і заснув посеред дороги.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася 8 листопада близько 18.0 на Чортківщині.

На автодорозі Бучач-Чортків-Скала-Подільська, у селі Білобожниця, автомобіль переїхав невідомого.

За словами свідків, потерпілого того дня бачили люди у стані сильного алкогольного сп'яніння. За попередніми даними, він міг йти дорогою, впасти та заснути. Дана ділянка дороги не освітлюється.

Водій автомобіля Volkswagen Touareg каже, що помітив сторонній предмет на дорозі занадто пізно. Загальмувати вчасно не встиг. Коли вийшов з транспортного засобу, то зрозумів, що переїхав людину. Чоловік загинув на місці пригоди. Встановлено, що це житель села Полівці 1984 року народження.

Дана подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня в лісах Тернопільщини мати та син замерзли насмерть у власноруч спорудженому курені. 25 жовтня вони вийшли по гриби до лісу і не повернулися.

Попередня причина смерті - переохолодження після вживання алкоголю. Кілька років тому з цієї ж причини від переохолодження помер ще один член цієї родини.