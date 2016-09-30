У Києві поліція розслідує стрілянину на Вокзальній площі

Сьогодні близько полудня на площі Вокзальній у Києві невідомі пошкодили автомобіль "Рено", при цьому було чути постріли. Під час нападу ніхто не постраждав. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацполіції Києва.

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Правоохоронці оглянули місце події, опитали можливих свідків та очевидців, вилучили речові докази. У результаті до поліції звернувся власник "Рено" із заявою щодо пошкодження транспортного засобу.

"Попередньо встановлено: невідомий чоловік підбіг до автомобіля та молотком розбив вікна іномарки. Побачивши це, інший чоловік зробив кілька пострілів (вид зброї встановлюється). Після цього обоє залишили місце події. На цей час до поліції не надходили повідомлення щодо осіб, які отримали тілесні ушкодження під час інциденту", - повідомили у поліції.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінальної справи за статтею 296 (Хуліганство). Розслідування триває.