Поліція Одещини опублікувала фото чоловіка, якого підозрюють у подвійному вбивстві у новорічну ніч

Поліція у Одеській області опублікувала фото чоловіка, якого підозрюють у подвійному вбивстві у новорічну ніч. Світлина опублікована на сайті ГУ НП в Одеській області.

«Відомо, що чоловік без постійного місця мешкання та роду занять. Востаннє камери відеоспостереження зафіксували його разом із загиблою жінкою незадовго до моменту її вбивства», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожВ Одесі у новорічну ніч чоловіка поранили з пістолету

Поліція звертається до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація щодо чоловіка, зображеного на фото, та його можливого місця знаходження, просимо повідомити за телефонами 102 чи 779-40-61 (чергова частина ГУНП в Одеській області).

Як повідомляв УНІАН, в Овідіополі на місці пожежі після гасіння вогню були виявлені обезголовлені тіла. За неофіційними даними, загибла жінка є родичкою співробітника одного з підрозділів ДФС, і перед вбивством і підпалом її будинку зловмисник підпалив житловий будинок податківця. Співробітник ДФС і його сім'я в цей час були відсутні. Підозрюваний працював у підприємця - чоловіка вбитої жінки.

Пізніше, підозрюваний в вбивстві жінки та 2-річної дитини в Овідіополі заявив, що скоїв злочин через помсту.