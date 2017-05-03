По дорозі з окупованого Донецька перекинулася маршрутка: є загиблі і поранені
16:43, 03 травня 2017Інциденти
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8 пасажирів отримали струс мозку і переломи різного ступеня тяжкості. Водій маршрутки отримав перелом ребер.
50-річна потерпіла померла в лікарні / Фото УНІАН
Біля села Підгірне на трасі Донецьк – Запоріжжя перекинулася маршрутка з пасажирами.
Як інформує Forpost.media, більшість пасажирів їхали з окупованого Донецька. 8 пасажирів отримали струс мозку і переломи різного ступеня тяжкості. Водій маршрутки отримав перелом ребер.
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50-річна потерпіла, особу якої поки не встановлено, померла в лікарні. Так як у жінки не було документів, цілком можливо, що жінка їхала не з Донецька – як відомо, проїхати через блокпости без документів не можна. Не виключено, що пасажирку водій підібрав по дорозі.
Причини аварії поки не відомі.
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