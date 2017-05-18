В Одесі під час прес-конференції міністра освіти "замінували" ОДА

В Одесі під час прес-конференції міністра освіти і науки України Лілії Гриневич невідомі зловмисники «замінували» будівлю обласної державної адміністрації на проспекті Шевченка, 4. Як передає кореспондент УНІАН, в ході прес-конференції Гриневич про телефонне повідомлення про «замінування», що надійшло у поліцію, присутніх поінформував заступник голова ОДА Сергій Колебошин.

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За його словами, на місце події прибули співробітники поліції, ДСНС та кінологічної служби, вибухотехніки та медики. У зв'язку з оголошеною евакуацією будівлю попросили покинути всіх співробітників, відвідувачів і журналістів.

Прес-конференція міністра, яка повинна була початися об 11.00, почалася пізніше і зараз проходить на вулиці недалеко від будівлі ОДА.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 17 травня, в Одесі було «заміновано» відразу три адмінбудівлі - двох судів та міської клінічної лікарні. При перевірці з виїздом на місце фахівців відповідних відомств жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було.