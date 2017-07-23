У Маріуполі на прийомі в стоматолога померла 2-річна дитина (фото, відео)

У Маріуполі прокуратура встановлює обставини смерті малюка в одній із приватних клінік. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

До поліції надійшло повідомлення про те, що в одній із приватних клінік Маріуполя хлопчику віком 2,5 роки стало зле.

Читайте такожУ Львівській області в гірській річці потонув 4-річний хлопчик

За попередньою інформацією, батько привів сина до клініки вилікувати зуби. Під час надання стоматологічної допомоги лікарем було прийнято рішення про продовження процедури лікування під загальним наркозом, однак дитині стало зле. Надана першочергова медична допомога не реанімувала хлопчика, його було госпіталізовано до лікарні, однак медики констатували смерть дитини.

Наразі тривають слідчі дії. Остаточна причина смерті малюка стане відома після експертизи.

Маріупольська місцева прокуратура № 2 здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.2 ст.140 (неналежне виконання професійних обов'язків) КК україни.