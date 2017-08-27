До стрілянини в Івано-Франківську причетні син генерала міліції та екс-депутат - ЗМІ (фото, відео)

У компанії, посиденьки якої у Pasage Gartenberg закінчилися стріляниною, очевидці впізнали власника центрального продуктового ринку Ігоря Халаменду та Анатолія Француза – сина колишнього начальника прикарпатської міліції, передає місцевий сайт "Тримай kurs".

Нагадаємо, учора конфлікт між відвідувачами Pasage Gartenberg переріс у стрілянину.

У поліції повідомили, що затримали три автомобілі, причетні до інциденту, у двох з яких знайшли зброю. Один із них, Volkswagen Golf, патрульні наздогнали по дорозі в обласну клінічну лікарню. В автомобілі поліцейські знайшли зброю та затримали двох осіб. Третього чоловіка, що їхав в авто, доставили з пораненням в лікарню. За попереднім діагнозом, в нього пробита легеня.

Ще одну автівку, Nissan X-Trail, водій якої причетний до стрілянини, поліція затримала на вулиці Січових Стрільців. Очевидці надіслали відео із затримання цього автомобіля:

З джерел виданню "Тримай kurs" стало відомо, що цей автомобіль належить Анатолію Французу-молодшому – синові генерал-майора міліції Анатолія Француза, який протягом 1994-2000 років очолював прикарпатську міліцію. Після того Француз-старший очолював УМВС у Рівненській області, а з 2002 до 2005 року був головою Волинської обласної державної адміністрації.

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Анатолій Француз-молодший донедавна працював помічником судді в Івано-Франківському окружному адміністративному суді. Його автівку зі зброєю затримали на вулиці Січових Стрільців. Але автомобілем керував не він. Журналістам стало відомо, що до кінця дня слідчі його допитали. Втім наразі в поліції не кажуть, чи як свідка, чи як підозрюваного.

Свідки стрілянини розповіли, що він був у Pasage Gartenberg, де підстрелили чоловіка. Також з ним за столом сидів Ігор Халаменда, відомий з 90-х під прізвиськом "Бура", власник центрального продуктового ринку в Івано-Франківську.

На зустріч Халаменда приїхав на своєму броньованому Mersedes-Benz G55AMG.

До речі, "Бура" вже не вперше засвітився у стрілянині. У квітні 2007 року в центрі Івано-Франківська Ігоря Халаменду, який на той час був депутатом Івано-Франківської міської ради від Партії регіонів, обстріляли у цьому ж броньованому "Мерседесі". Тоді він отримав важкі поранення в груди і шию. Врятували його ізраїльські лікарі з досвідом військової хірургії.