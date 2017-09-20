На Харківщині водій вантажівки збив трирічну дівчинку: дитина померла на місці

У Харківській області водій вантажівки, рухаючись заднім ходом, смертельно травмував трирічну дитину. Як передає УНІАН, про це йдеться у щодобовому зведенні про оперативну обстановку в Харківській області.

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За повідомленням оперативних служб, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 19 вересня, о 17:30 в селі Борова в Зміївському районі.

Водій автомобіля «ГАЗель» під час пересування заднім ходом скоїв наїзд на дівчинку 2014 року народження, яка від отриманих ушкоджень загинула на місці пригоди.