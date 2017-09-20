На Харківщині водій вантажівки збив трирічну дівчинку: дитина померла на місці
12:04, 20 вересня 2017Інциденти
4 0
Вантажівка давала задній хід і наїхала на дівчинку 2014 року народження.
Вантажівка наїхала на дитину / фото pravda.lutsk.ua
У Харківській області водій вантажівки, рухаючись заднім ходом, смертельно травмував трирічну дитину. Як передає УНІАН, про це йдеться у щодобовому зведенні про оперативну обстановку в Харківській області.
Читайте такожНа Вінниччині чоловік на смерть переїхав свою однорічну доньку
За повідомленням оперативних служб, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 19 вересня, о 17:30 в селі Борова в Зміївському районі.
Водій автомобіля «ГАЗель» під час пересування заднім ходом скоїв наїзд на дівчинку 2014 року народження, яка від отриманих ушкоджень загинула на місці пригоди.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter