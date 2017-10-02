Затримані учасники банди "Торпеда" влаштували вибухи у консульстві Польщі та біля Кабміна на День Незалежності

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що правоохоронці затримали бандитську групу, яка причетна до злочинів з розпалювання ворожнечі в Україні і пов'язана з екс-«регіоналами». Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

За словами міністра, при затриманні цієї групи були вилучені гранати і спеціальний вибуховий пристрій з газовим балоном. «Ми маємо прямі докази - це зразки і аналізи ДНК, свідчення самих затриманих і матеріали аналізу і фіксації людей на місці злочину - (причетності - УНІАН) цієї бандитської групи до, щонайменше, 9 злочинів ... злочини на ґрунті розпалювання ксенофобії та міжнаціональної ворожнечі», - додав Аваков.

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Аваков в Facebook пояснив, до яких саме злочинів причетні учасники банди:

- в місті Чернівці, де в ніч на 19.11.2016 була осквернена Центральна єврейська синагога, на головний фасад якої був нанесений антисемітський напис;

- в місті Умань, де 21.12.2016 зловмисники проникли на могилу рабі Нахмана і кинули голову свині з вирізаною свастикою;

- у місті Києві, де 8.06.2017 зловмисники кинули гранату в Посольство США;

- в місті Львів, де 30.06.2017 зловмисники спробували підпалити синагогу;

- в місті Луцьк, де 10.07.2017 зловмисники кинули вибуховий пристрій в консульство Польщі;

- у Києві, де 24.08.2017 в День Незалежності була кинута граната на вулиці Грушевського і були поранені рідні героя України Валерія Чібінеєва;

- у Києві,на вул. Курбаса де в той же день гранатами був підірваний пам'ятник учасникам бойових дій;

- в місті Умань, де 21.09.2017 була кинута граната, від якої постраждали громадяни держави Ізраїль;

- група була затримана при виконанні теракту по підриву пам'ятника угорцям на Верецькому перевалі Закарпатської області.

Раніше на вокзалі в Марселі терорист зарізав двох жінок і був застрелений.