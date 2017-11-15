У Харкові пошкодили авто генконсула Росії (фото)

У Харкові невідомі пошкодили автомобіль генконсула Російської Федерації. Про це повідомили у прес-службі поліції Харківщини.

За попередніми даними, невідомі облили іномарку речовиною, яка роз’їла лакофарбове покриття на капоті та дверях транспортного засобу.

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"Із відповідною заявою 13 листопада близько 11:20 до поліції звернувся 46-річний генконсул Генерального консульства Російської Федерації в Харкові", - йдеться у повідомленні.

Слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції оглянула автівку та місце пригоди. Поліцейські опитали заявника та можливих свідків.

Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в районі Бортничів поблизу Києва поліція зупинила авто з російськими дипломатичними номерами. Водій сам зізнався, що він - консул РФ.