П'яний чоловік на автомобілі намагався прорватися через кордон до Молдови

Близько опівночі житель Буковини намагався на автомобілі Ford прорватися в пункті пропуску «Росошани» в Чернівецькій області. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Зокрема повідомляється, що на шаленій швидкості він намагався прорватися автомобілем через пункт пропуску та, «збивши шлагбаум, наїхав на поставлений прикордонниками засіб примусової зупинки». При цьому автомобіль перекинувся.

«Постраждалих серед складу зміни прикордонних нарядів, представників суміжних служб та осіб, які прямували через кордон, немає. Сам водій, 36-річний житель населеного пункту Нелипівці Кельменецького району, суттєвих травм також не зазнав. Каретою швидкої медичної допомоги особу доставлено до Кельменецької центральної лікарні для медичного обстеження, за результатами якого встановлено, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння», - повідомили у ДПСУ.

Представниками прикордонного відомства на порушника складено адмінпротокол за спробу незаконного перетинання державного кордону України. Окрім цього, на водія складено матеріали про адміністративне правопорушення за ст. 130, 124 КУпАП представниками Національної поліції, що прибули на місце події.

Довідка. Росошани - пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Молдовою. Через пропускний пункт здійснюється автомобільний вид пропуску. Розташований у Чернівецькій області, Кельменецький район, поблизу села Росошани, на автошляху Р63.