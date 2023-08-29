Тривають експертизи, які мають з’ясувати причини аварії.

Фахівці розпочали розшифровку чорних скриньок літаків L-39, під час зіткнення яких на Житомирщині загинуло троє пілотів. Крім того, у Повітряних силах проведуть внутрішнє розслідування, щоб з’ясувати причини аварії навчально-бойових літаків, повідомила речниця Держбюро розслідувань Тетяна Сап’ян.

"На цю годину вже почалася розшифровка чорних скриньок - це бортові самописці... Окрім аудіозаписів..., особлива увага буде приділена роботі частини механізмів літаків, тобто технічні характеристики…", - пояснила вона.

За даними ДБР, наразі вже розпочалося вісім експертиз, які мають з’ясувати, що літаки або були несправні, або це була помилка пілотів, або це було порушення при організації здійснення польотів.

Відео дня

Крім того, за словами Сап’ян, незабаром мають розпочатися й судово-медичні експертизи.

"Досудове розслідування триває… Наразі вже опитано близько 30 свідків. Це як і цивільні громадяни, так і безпосередньо ті, хто був залучений до цих процесів (польотів - УНІАН) або в той день перебував на робочому місці", - сказала вона.

Представниця ДБР додав, що наразі про терміни розслідування говорити рано, бо це буде "кропітка та тривала робота".

Авіакатастрофа на Житомирщині

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня у небі над Житомирщиною під час виконання бойового завдання зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Внаслідок трагедії загинуло троє пілотів.

Згодом у Повітряних силах оприлюднили імена загиблих пілотів. Усі вони були бойовими пілотами 40-ї бригади та брали участь у повітряних операціях на Східному та Запорізькому напрямках.

Зокрема, йдеться про капітана Андрій Пільщиков із позивним "Джус", майора В’ячеслава Мінку та майора Сергія Проказіна.

29 серпня стало відомо, що загиблим в авіатрощі льотчикам присвоїли військові звання.

Цього ж дня в Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві відбулася церемонія прощання з "Джусом".

Вас також можуть зацікавити новини: