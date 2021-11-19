Факт, що за кермом автомобіля був підліток, також підтверджують свідки аварії.

Молекулярно-генетична експертиза підтвердила, що за кермом Infiniti під час смертельної ДТП у Харкові 26 жовтня був неповнолітній Микола Харківський.

Про це у коментарі ТСН повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Факт, що за кермом автомобіля був підліток, також підтверджують свідки аварії.

"Експертизою підтверджено факт того, що за кермом автомобіля Infiniti перебував 16-річний водій, який має статус підозрюваного у смертельній ДТП на проспекті Гагаріна, що сталось 26 жовтня цього року. У сукупності з допитом свідків, які перебували в автомобілі, підтверджується той факт, що за кермом в момент ДТП перебував саме 16-річний водій", - повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

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26 жовтня в Харкові 16-річний водій Infiniti Микола Харківський намагався перетнути перехрестя проспекту Гагаріна і вулиці Одеська на червоний сигнал світлофора, але зіткнувся з Chevrolet.

В результаті цього 58-річний водій Chevrolet загинув на місці, троє пасажирів Infiniti - двоє юнаків 19 років та 16-річна дівчина - з важкими травмами доставлені в лікарню.

16-річному водієві повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху людиною, керуючим транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст. 286 КК України). Його затримали та заарештували.

Винуватець ДТП зізнався, що сидів за кермом Infiniti, і перепросив у рідних загиблого водія Chevrolet.

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Автор: Віолетта Орлова