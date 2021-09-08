Під час встановлення обставин ДТП стало відомо, що в салоні автобуса перебували діти. Їх до приїзду поліцейських забрали дорослі. За попередньою інформацією, із дітьми все гаразд.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП у Миколаївській області за участю мера Вознесенська.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області

Як йдеться у повідомленні, сьогодні вранці на перетині вулиць Берегового та Черняховського у Вознесенську відбулось зіткнення автомобілів Volkswagen Passat та пасажирського автобуса.

Внаслідок ДТП був травмований водій Volkswagen, 32-річний мер м. Вознесенськ. Водій автобуса не постраждав.

Під час встановлення обставин ДТП стало відомо, що в салоні автобуса перебували діти. Їх до приїзду поліцейських забрали дорослі. За попередньою інформацією, із дітьми все гаразд.

Усі обставини автоаварії, її причини та свідки автопригоди встановлюються. Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Читайте такожНа Одещині через "нічні перегони" у ДТП постраждала неповнолітня

Подію кваліфіковано за ознаками ч.1 ст. 286 КК "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Примітно, що раніше у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Миколаївській області повідомили, що в салоні маршрутного транспортного засобу пасажирів нібито не було.

Нагадаємо, нещодавно водій з ознаками наркотичного сп'яніння спровокував у Миколаєві 18 аварій і намагався втекти від правоохоронців.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Гірник