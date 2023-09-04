Вона каже, що її діти потребують психологічнох допомоги через те, що сталося.

Діти Джумбері Сілогави, якого 29 серпня застрелив патрульний поліцейський у Дніпрі, знали, що батько був у нетверезому стані.

Про це в коментарі Суспільному розповіла колишня дружина загиблого Наталія. За її словами, він і раніше міг сісти за кермо після того, як вип'є. Жінка каже, що напередодні інциденту екс-чоловік забрав дітей на море на кілька днів, щоб відсвяткувати день народження.

"Я дітям кажу, чого ви мені не сказали, що тато п’яний?! Вони відповіли: мам, ми йому довіряємо, ми не боялися з ним…. Діти їхали з моїм колишнім чоловіком та його коханкою. Це для мене дуже важливо, адже мої діти дивляться оці всі соцмережі і їм дуже не приємно. І коли моїм дітям бажають смерті - я не розумію, за що", - сказала Наталія.

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Також жінка зазначила, що тепер її сини 12-ти та 14-ти років потребують психологічної допомоги, вона вже звернулася до спеціалістів.

Вбивство водія у Дніпрі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня мережу сколихнуло відео конфлікту між сім'єю в автівці та поліцейськими, під час якої чоловік накинувся на патрульних. Коли він почав бити поліцейську, її напарник вистрілив у ньго декілька разів.

У поліцїі, повідомили, що того дня Jaguar порушив правила дорожнього руху, порушники відмовилися виконувати вимоги поліцейських. Також вони оприлюднили відео з бодікамер патрульних та момент порушення ПДР.

Було відкрито кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних поліцейських. Тим часом патрульного, який здійснив постріли, відправили під домашній арешт на 60 діб. Росзлідується справа за статтями про умисне вбивствота перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинили тяжкі наслідки.

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