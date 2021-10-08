Мецгер наказав підлеглим не випускати зі свого кабінету знімальну групу "Схем".

Голові правління "Укрексімбанку" Євгену Мецгеру повідомлено нову підозру - в незаконному позбавленні волі людини.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

"Повідомлено про нову підозру одному з керівників державного банку у межах провадження, розпочатого за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми "Схеми". Вказаній особі інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та незаконне утримання людей (ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу", - сказано у повідомленні.

Йдеться про те, що Мецгер дав вказівку своїм підлеглим не випускати знімальну групу зі свого кабінету, і журналіст та оператор "Схем" біля години були закриті в ньому, поки підлеглі Мецгера намагалися знищити відеозаписи з камер знімальної групи.

Читайте такожМер Яремчі потрапив у ДТП (фото)Довідка УНІАН. Ч. 2 ст. 146. - Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинені щодо малолітнього або з корисливих мотивів, щодо двох чи більше осіб або за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, або із застосуванням зброї, або здійснюване протягом тривалого часу - караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Напад на журналістів в Укрексімбанку

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня під час інтерв’ю голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера журналістам "Радіо Свобода" банкір наказав своїм підлеглим забрати у них апаратуру та стерти частину інтерв’ю.

В результаті журналісти залишились без відеозапису, до того ж їх силоміць годину утримували в кабінеті голови правління банку.

"Укрексімбанк" заявив, що насильства щодо знімальної групи ніхто не вчиняв, а спілкування без запису вони назвали "офрекордс-зустріччю" і пригрозили звернутися до правоохоронних органів за нібито порушення журналістами банківської таємниці та журналістської етики.

Згодом журналісти змогли відновити відеозапис інтерв’ю, а Мецгера тимчасово відсторонили від здійснення повноважень.

6 жовтня поліцейські Голосіївського відділу поліції Києва внесли у ЄРДР відомості за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 ст. 171 КК (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) за фактом нападу на журналістів.

7 жовтня Мецгеру вручили підозру за двома частинами статті про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Автор: Дмитро Хилюк