У Львівській області на кордоні з Польщею викрито спробу переміщення брендового одягу на 1,5 млн грн.
Про це повідомляє Держприкордонслужба України.
Зазначається, що автомобіль марки "Мерседес" під керуванням громадянина України прибув із Франції у міжнародний автомобільний пункт пропуску "Шегині", що на Львівщині.
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Під час проведення прикордонниками комплексу заходів з оцінки ризиків та враховуючи наявну оперативну інформацію була ініційована поглиблена перевірка.
У багажному відділенні прикордонники спільно з митниками виявили одяг, взуття, сумки та аксесуари та інші речі виробництва відомих світових брендів, таких як "DIOR", "LouisVuitton", "Prada", "Hermes", "Chanel", "Dolce&Gabbana", "MaxMara", "Blenciaga" – загалом понад 70 найменувань.
Товар вилучили, сума його оцінки може становити майже 1,5 млн грн.
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