У Львові вуличне освітлення доводиться вимикати вручну, а у Чернівцях – труднощі з оплатою проїзду банківською карткою.

Через масштабний збій у роботі оператора "Київстар", який спричинив відсутність мобільного зв'язку та інтернету, у деяких містах виникли проблеми з вимкненням вуличного освітлення, паркуванням, оплатою проїзду.

Так, у Львові через проблеми з "Київстар" відключати вуличне освітлення доводиться в ручному режимі.

"Сьогодні маємо нестандартну ситуацію. Через несправність в оператора мобільного зв’язку "Київстар", всі відключення ліній електропередач вуличного освітлення доводиться проводити в ручному режимі. Відтак час вуличного освітлення та аварійних робіт може бути збільшений", - йдеться у повідомленні міськради Львова.

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А в Сумах через збій тимчасово не працюватиме система оповіщення про повітряну тривогу.

Як повідомили у мерії, на час усунення спеціалістами мобільного оператора технічних несправностей, оповіщення під час повітряної тривоги здійснюватимуть працівники патрульної поліції та ДСНС. Також містян закликали відстежувати повідомлення про повітряні тривоги на офіційних інформаційних ресурсах.

В Ужгороді відсутня можливість оплатити послуги платного паркування через термінал. Наразі оплата здійснюється тільки через мобільний додаток Smart Uzhhorod.

У мерії зазначили, що завантажити додаток можна у App Store та Google play market або ж відсканувавши QR-код.

У Рівненській міськраді повідомили, що через збій у роботі мобільного оператора виникла проблема з функціонуванням "гарячих ліній" для містян. Наразі дзвінки приймаються на стаціонарні номери. Така ж проблема виникла і у Дніпрі.

У Чернівцях можливі тимчасові труднощі з оплатою проїзду в комунальному транспорті банківськими картками.

Як поінформували у Чернівецькому тролейбусному управлінні, всі поїздки реєструються на валідаторі, проте кошти за проїзд буде списано, як тільки відновиться робота мережі.

Містянам рекомендують скористатися іншими способами оплати проїзду, а саме: транспортними картками; QR-кодами застосунків Приват24 та EasyPay; проїзним квитком "Денний"; квитком, придбаним в терміналі самообслуговування EasyPay, City24, Moneycom.

Окрім того, через збій в роботі оператора "Київстар" можуть спостерігатися проблеми з роботою деяких банкоматів та терміналів "ПриватБанку", в тому числі при оплаті карткою в магазинах.

Збій у роботі "Київстар": що наразі відомо

Сьогодні вранці стався масштабний технічний збій у роботі компанії "Київстар" - відсутній мобільний зв'язок та інтернет.

У "Київстарі" заявили, що на компанію здійснено потужну хакерську атаку, яка стала причиною технічного збою, у результаті якого тимчасово недоступні послуги зв`язку та доступ в інтернет. Для фіксації обставин та наслідків атаки оператор залучив правоохоронців та працівників спеціальних державних служб, які наразі працюють в офісі компанії.

За даними "Київстар", наразі відомо, що персональні дані абонентів не скомпрометовані. Фахівці оператора працюють над усуненням наслідків хакерської атаки для якнайскорішого відновлення сервісів.

Також оператор пообіцяв надати компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися його сервісами.

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