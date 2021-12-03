Дітей вилучено з сім’ї і поміщено під нагляд органів опіки та піклування.

У Хмельницькій області до 4 років ув’язнення засудили чоловіка, який побив своїх дітей розпеченою коцюбою.

Про це повідомляється на сторінці Національної поліції України у Facebook.

Інцидент стався у травні цього року. Співмешканка 38-річного чоловіка, яка не є біологічною матір’ю дітей, поскаржилася, що вони не слухаються. Щоб їх вгамувати, батько взяв коцюбу, розігрів її у печі та відлупцював свого 8-річного сина та 6-річну доньку.

У результаті вони отримали опіки сідниць, ніг та спини.

Дітей вилучено з сім’ї і поміщено під нагляд органів опіки та піклування. Вирішується питання про позбавлення чоловіка батьківських прав.

Як повідомляв УНІАН, матір учня ліцею в селі Вичівка Рівненської області судили через те, що він цькував вчительку у соцмережі Instagram. Він опублікував в Instagram відео про потерпілу й писав образи на її адресу.

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Автор: Світлана Закелова