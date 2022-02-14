Цього разу захисниця Лариса Криворучко оголосила відвід судді ВАКС Олегу Ткаченку.

Захисник продовжує відтерміновувати обрання запобіжного заходу народному депутату від "Слуги народу" Сергію Кузьміних, підозрюваному у зловживанні впливом та отриманні хабара.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, в понеділок, 14 лютого, вже четверте засідання Вищого антикорупційного суду з розгляду клопотання про обрання Кузьміних запобіжного заходу завершилось безрезультатно.

Адвокат Кузьміних Лариса Криворучко спочатку заявила, що не мала часу ознайомитися з клопотання щодо запобіжного заходу, потім сказала, що на 14:00 Кузьміних викликали на допит до НАБУ, а згодом заявила, що хоче подати до суду ще низку клопотань.

У відповідь суддя Олег Ткаченко зауважив, що порядок сьогоднішнього засідання було визначено минулого засідання, й тому зараз необхідно розпочати безпосередньо розгляд клопотання про запобіжний захід.

Своєю чергою Криворучко сказала, що суддя позбавив її права оголосити клопотання до розгляду безпосередньо питання про запобіжний захід й оголосила заяву про відвід Ткаченку. Після цього суддя оголосив перерву в засіданні, оскільки інший суддя ВАКС має розглянути клопотання про його, Ткаченка, відвід.

Слід зазначити, що спілкування між суддею та адвокатом відбувалось досить емоційно. Судді довелося навіть стукнути кулаком по столу, щоб закликати адвоката до порядку.

Нардепа "Слуги народу" спіймали на хабарі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 28 січня правоохоронці викрили Кузьміних на одержанні хабара у 558 тис. грн. За даними слідства, депутат отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею в Житомирській області.

31 січня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру Кузьміних.

7 лютого ВАКС мав обрати Кузьміних запобіжний захід. Прокурор заявляв, що проситиме суд взяти нардепа під варту з альтернативою застави в розмірі майже 50 тис. грн. Засідання суду не відбулося, оскільки депутат не мав із собою паспорта.

8 лютого суд відмовив Кузьміних в участі в засіданні через відеоконференцзв’язок. В той же день Кузьміних прибув на засідання о 16:00. Після чого його адвокат заявила відвід секретарю судового засідання. Врешті-решт суддя оголосив перерву в засіданні до 11 лютого.

11 лютого суд не встиг до кінця заслухати позицію адвоката, і суддя Ткаченко оголосив перерву в засіданні до 14 лютого.

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