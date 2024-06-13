Підозрювані змусили потерпілого сісти в автівку, одягли йому на голову мішок та вкололи в ногу невідому речовину.

У Києві двоє чоловіків викрали 66 –річного лікаря-кардіохірурга заради викупу. Вони хотіли отримати $2 млн.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. За даними слідства, підозрювані домовились про викрадення медика заради викупу і коли потерпілий проходив повз будинок у Києві, то до нього під’їхав автомобіль, з якого вийшли невідомі. "Один із них представився працівником правоохоронних органів. Підозрювані змусили потерпілого сісти в автівку, одягли йому на голову чорний мішок та вкололи в ногу невідому речовину. Лікарю сказали, що це "отрута". Після цього вимагали у нього $2 млн за надання "протиотрути", - сказано в повідомленні.

В повідомленні сказано, що коли викрадачі зрозуміли, що такої суми у чоловіка немає, то вони обшукали його та забрали 15 000 грн, які були у лікаря в сумці.

Відео дня

Пізніше викрадачі висадили лікаря з машини на Совських ставках у Києві та зникли.

В повідомленні сказано, що правоохоронці затримали одного із чоловіків. Солом’янський районний суд міста Києва обрав йому безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою.

В поліції Києва повідомили деякі деталі цієї історії, зокрема те, що викрадачі – це двоє місцевих мешканців, 1970 та 1979 років народження, які заздалегідь спланували вчинення злочину щодо 66-річного потерпілого, який обіймає посаду завідувача відділенням однієї зі столичних лікарень.

Подія сталася ще навесні в Солом’янському районі столиці. "Спільники, переховуючись від поліції, декілька разів змінювали номерні знаки й автомобілі. Слідчі провели ряд обшуків за їх місцями мешкання, у ході яких вилучили транспортні засоби, рації та засоби зв’язку, а також мисливські рушниці й набої до них", - сказано в повідомленні.

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: незаконне позбавлення волі або викрадення людини; грабіж, вчинений в умовах воєнного стану; вимагання. Кожному з них загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викрадення людей у Києві

В 2023 році у Києві правоохоронці затримали злочинців, які викрали чоловіка і, погрожуючи вбивством, вимагали в нього гроші за нерозголошення інформації, яку той бажав зберегти в таємниці.

Зловмисники викрали чоловіка з його дому й вивезли до лісу, де, погрожуючи вбивством, вимагали від нього гроші.

Воним змусили потерпілого копати собі могилу, здійснили у його бік постріл з вогнепальної зброї та вимагали вже наступного дня передати їм мільйон гривень. Зловмисники забрали у чоловіка 12 тис. грн готівки та надали йому певний час на збір грошових коштів, після чого відпустили. У разі несплати цих коштів нападники погрожували потерпілому вбивством.

Злочинну групу затримали під час передачі їм мільйона гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: