А в її будинку при обшуках знайшли і самого зятя, якого правоохоронні органи розшукували рік.

У Львові затримано адвокатку, яка організувала схему ухилення від мобілізації, а також її зятя, колишнього прокурора, який вже рік розшукувався правоохоронцями.

Про це повідомила Служба безпеки України. В повідомленні не називаються прізвища. Але УНІАН вже повідомляв, що йдеться про Богдану Москву та її зятя - скандального екс-прокурора Печерського району Києва Ростислава Ільницького, який став відомий загалу через пишне весілля під час війни.

В СБУ зазначають, що в результаті комплексних заходів на Львівщині затримано організаторку оборудки - адвокатку. Також сказано, що під час обшуків у її будинку затримано і зятя - колишнього прокурора, який майже рік перебував у розшуку за підозрою у підробці документів.

Відео дня

"Як свідчать матеріали справи, адвокатка діяла у складі злочинної групи, до якої залучила посадовців медичних закладів та МСЕК, а також службовців ТЦК та СП Львівщини. За наявними даними, вартість послуг зловмисників становила до $12 тис. з людини, а загалом вони встигли "заробити" майже пів мільйона доларів. "Схема" діяла на території Львівської та Івано-Франківської областей", - повідомляє СБУ. Зазначається, що затримана разом зі спільниками сприяла ухилянтам в оновленні військово-облікових даних в державних реєстрах, а також забезпечувала фіктивне оформлення групи інвалідності. Така схема дозволяла потенційним призовникам незаконно перетнути кордон України.

Правоохоронці затримали її під час одержання першої частини коштів у розмірі $3500. "При обшуках у фігурантки в ручній сумочці було виявлено майже 1,5 млн грн. Крім цього вилучено й чорнові записи, які підтверджують ведення протиправної діяльності", - повідомили в українській спецслужбі.

Офіс Генерального прокурора зазначає, що львівській адвокатці, яка за винагороду організувала схему ухилення від мобілізації, повідомлено про підозру (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу).

Їй наразі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення майже 2 млн грн застави.

Скандальний екс-прокурор Ростислав Ільницький

Йдеться про тещу екс-прокурора Ростислава Ільницького, який з колишньою співробітницею ДБР Роксоланою Москвою відсвяткували пишне весілля в елітному комплексі поблизу Львова у жовтні 2023 року. За даними ЗМІ, воно могло коштувати приблизно мільйон доларів.

Після цього скандалу військкоми намагалися вручити повістку Ільницькому за адресою його проживання, а в кінці грудня екс-прокурора оголосили у розшук. Ільницькому інкримінують підробку документів та їх використання (ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу).

Вас також можуть зацікавити новини: