В Новоград-Волинському Житомирської області 31-річна жінка на шостому місяці вагітності викликала в себе пологи в результаті яких народилося двоє дітей. Далі жінка позбулася новонароджених.

Читайте такожНародила і поклала до морозилки: на Рівненщині матір підозрюють у вбивстві дитиниПро це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Житомирської області. Зазначається, що про злочин поліції повідомила односельчанка, яка розповіла, що в жінки, яка тривалий час була вагітною, ознаки вагітності зникли, однак новонароджених ніхто не бачив.

"Під час перевірки інформації попередньо встановлено, що 31-річна жінка на шостому місяці вагітності вирішила позбутися дітей. З метою скоєння злочину у лютому цього року самостійно прийняла медичний препарат, викликавши штучні пологи, а новонароджених двійнят приховала у підсобному приміщенні свого домогосподарства", - йдеться в повідомленні.

Жінку ще раніше позбавлено батьківських прав стосовно сімох дітей.

Місцева прокуратура проводить процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вбивства матір’ю своїх новонароджених дітей (ст. 117 Кримінального кодексу). Досудове розслідування проводить відділ поліції № 5 Житомирського районного управління поліції.

Хід досудового розслідування перебуває на контролі Житомирської обласної прокуратури.

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