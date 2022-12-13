Росія продовжує інформаційну війну та поширює фейкову інформацію про загорання "Пункту незламності" в Києві.

Нацполіція спростувала поширену у соцмережах інформацію про пожежу в "Пункті незламності" у Києві вчора.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, Росія продовжує інформаційну війну та поширює фейкову інформацію про загорання "Пункту незламності" в Києві. Там запевнили , що жодної пожежі в пунктах обігріву населення не було.

"Увечері 12 грудня під час моніторингу новин у мережі Інтернет правоохоронці виявили відео пожежі, на якому автор зазначає, що "горить пункт незламності". Інформація швидко поширилася в українському інформаційному полі. Співробітники чергової частини та управління кримінального аналізу поліції Києва ретельно проаналізували та перевірили дану інформацію", - сказано у повідомленні.

Відео дня

У результаті перевірки було встановлено, що відео відзняте на території РФ.

"Ймовірно, метою поширення такого контенту є нагнітання тривожних настроїв серед населення України. Тож поліція Києва стверджує: у жодному пункті обігріву населення пожежі не було. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - додали у поліції.

"Пункти незламності" в Україні

Станом на 24 листопада 2022 року в Україні відкрили понад 3 700 "пунктів незламності" для перебування людей під час тривалої відсутності електроенергії чи тепла. Знайти пункти можна на спеціально створеній мапі.

29 листопада стало відомо, що Кабінет міністрів працює над тим, щоб забезпечити кожен "пункт незламності" станцією Starlink.

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