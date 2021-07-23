Постраждала хоче отримати від клініки 5 мільйонів гривень моральної компенсації.

У Харкові жінці без попередження ампутували молочну залозу. Після наркозу вона прокинулася без однієї зі своїх грудей. Лікар повинен був лише витягти маленький шматочок тканини для гістології та перевірки на наявність раку, але чомусь все пішло не так. Вже три роки харків'янка намагається дізнатись правду та встановити справедливість.

Подробиці неприємної історії постраждала розповіла каналу "Україна 24".

Олена Карманова, так звуть постраждалу, погодилася на операцію ще у 2018 році. Тоді лікарі запідозрили у неї злоякісну пухлину. Для того, щоб визначитися з діагнозом, медики запропонували жінці пройти нескладну операцію. Лікарі обіцяли, що вони видалять лише невеликий шматочок тканини молочної залози.

"Мені вже було настільки страшно, що я погодилася. Коли я прийшла до тями після наркозу, перше питання, що я поставила медсестрам, чи на місці мої груди. Почувши відповідь, у мене почалася істерика і шок, адже я не давала згоди на таке", – розповіла харків'янка.

Читайте такожУ центрі Києва кур’єр на моноколесі ледь не влетів у Infiniti (відео)Постраждала наголошує, що вона не давала письмової згоди на таку операцію. Жінка хотіла перевірити слова лікарів про рак в іншій клініці, але їй так і не віддали видалену залозу та матеріал для гістології.

Через декілька місяців після ампутації постраждалій у письмовій формі пообіцяли проведення реконструкції молочної залози за бюджетні гроші. Клініка мала зробити операцію до лютого 2019 року, але жінка й досі залишається без обіцяної реконструкції.

"Є діагноз, чітко поставлений, вона в цю справу не вірить. Про що тут можна говорити", — сказав хірург-онколог, директор Інституту Микола Красносельський.

Також він наголошує, що при проведенні операції з видалення молочної залози єдиною помилкою нібито було те, що хірург не зробив про це офіційний запис. Лікар намагається спростувати інформацію про обіцяну реконструкцію.

Постраждала звернулася в поліцію, порушено кримінальне провадження про неналежне виконання обов'язків хірургами. Олена Карманова також вимагає відшкодування моральної шкоди - 5 мільйонів гривень. Ці кошти вона планує витратити на операцію з реконструкції грудей.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Харкові оскаженілий пес пошматував двох людей просто у під’їзді.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Поліна Кузенко